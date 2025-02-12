Пожилая женщина погибла на пожаре в Карачеве

Пожилая женщина погибла на пожаре в жилом доме в Карачеве накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Карачеве. На улице Федюнинского загорелся частный жилой дом.

Огонь тушили три пожарные автоцистерны. Спасатели сообщили о погибшей пожилой хозяйке дома.

В причинах происшествия разбираются правоохранители.