Пожилого брянца подозревают в краже телефона

60-летнего жителя Брянска задержали полицейские по подозрению в краже мобильного телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о пропаже телефона 42-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Она выронила гаджет из кармана в Майском парка. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 60-летний мужчина. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что чужой телефон забрал с лавочки в парке. Сим-карту он выбросил, а смартфоном решил пользоваться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный телефон полицейские изъяли.