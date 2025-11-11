Пожилого брянца ждёт суд за использование чужой банковской карты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о краже денег с банковского счёта. Приговор выслушает 67-летний житель Клетнянского района.

По версии правоохранителей, утром 13 октября мужчина нашёл на дороге банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. На следующий день с чужим платёжным средством он пошёл по магазинам. Фигурант посетил пять торговых точек, купив продукты и лекарства на более чем пять тысяч рублей.

Ущерб владельцу обвиняемый возместил.