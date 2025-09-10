Пожилой брянец проведёт 13 лет в колонии за преступление против половой неприкосновенности в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о действиях сексуального характера в отношении ребёнка. На скамье подсудимых оказался 68-летний житель Климовского района.

В июне прошлого года пьяный мужчина у себя дома совершил в отношении 10-летней дочери своей знакомой действия сексуального характера. Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.