Пожилой мужчина погиб на пожаре в Дубровке

Пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме в посёлке Дубровка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В спасательно ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Дубровка. На улице Маяковского загорелся жилой дом. Три отделения на пожарных автоцистернах прибыли на вызов и около часа боролись с огнём.

Пожилой хозяин дома погиб. Причину возгорания выясняют специалисты.