Пожилой мужчина пострадал на пожаре в Почепском районе

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Когда дни становятся короче, а вечера прохладнее и длиннее, самое время задуматься о том, чем их согреть и занять. В ноябре на Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) будет много музыки. Продолжат выходить новые эпизоды документального проекта «Хит» (16+) об истории российской популярной музыки за три десятилетия и главных песнях страны. Также выйдут новые серии молодежной рок-драмы «Музыка времени» (12+) с певицей МАЙВЛ в главной роли и с участием легенд русского рока.

В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,9 млн тонн, что на 2,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За десять месяцев 2024 года, в том числе, погружено:

У жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания. Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» предупреждает: их неправильная эксплуатация может обернуться бедой.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».