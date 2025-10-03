Пожилой мужчина пострадал при столкновении легковушки и грузовика на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 81-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» 2 октября произошла авария. 54-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ-310290» стал разворачиваться в месте, где такой маневр запрещен. В результате в легковушку врезался грузовик IVECO с полуприцепом. 35-летний водитель ехал сзади в попутном направлении.

70-летний пассажир «ГАЗ-310290» с тяжёлыми травмами попал в больницу. На водителя отечественного автомобиля инспекторы составили два протокола за административные правонарушения.

В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели.