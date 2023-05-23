Пожилой велосипедист погиб на брянской трассе
72-летний велосипедист погиб в аварии с грузовиком на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 42 км автодороги регионального значения «Брянск-Дятьково». 60-летний водитель за рулём грузовика Iveco с полуприцепом сбил 72-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по обочине, а потом начал поворачивать налево. Пенсионер умер на месте происшествия.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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