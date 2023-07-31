Пожилой велосипедист попал в больницу после ДТП в Клинцах

76-летний велосипедист повредил голову и позвоночник в аварии в Клинцах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Мира в городе Клинцы произошло ДТП. 46-летняя женщина-водитель на «Лада Веста» выехала на встречную полосу, объезжая внезапно выбежавшую на дорогу собаку. Легковушка столкнулась с велосипедом.

76-летний велосипедист получил черепно-мозговую травму, перелом позвонка и ребра, ушибы и ссадины. Его госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.