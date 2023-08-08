Пожилой велосипедист попал в реанимацию после ДТП в Брянске

66-летний велосипедист повредил голову в ДТП в Брянске и попал в реанимацию. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на проспекте Московском в Брянске. 23-летний водитель за рулем Ford Focus столкнулся с велосипедом Stels Navigator 510. 66-летний велосипедист переезжал дорогу.

Пенсионера с переломом основания черепа и ушибом головного мозга госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Полиция проводит проверку по факту аварии.