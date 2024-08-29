Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Клетне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Пятницкого в посёлке Клетня произошла авария. 36-летний водитель на мотоцикле Yuanda врезался в 75-летнего велосипедиста. Пенсионер ехал по обочине, а затем стал поворачивать налево.

Велосипедист с переломомом костей таза и вывихом бедра попал в больницу.

Инспекторы составили на байкера три протокола. Полиция проводит проверку по факту аварии.