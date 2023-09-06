Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Стародубе

85-летний велосипедист пострадал при столкновении с легковушкой на перекрестке в Стародубе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Луначарского в городе Стародубе. 85-летний мужчина на велосипеде «Аист» на перекрестке не пропустил автомобилем «ВАЗ-2111». При столкновении травмы получил велосипедист. Пожилой мужчина сломал плечо и ушиб голову. Его отпустили домой с назначением лечения.

Полиция проводит проверку.