Предпринимателя из Подмосковья ждёт суд за дачу взятки сотруднику «Брянскавтодор»

Предприниматель из Московской области предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику «Брянскавтодор». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Домодедовский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело о даче взятки должностному лицу. В преступлении обвиняют генерального директора фирмы из Московской области.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по август 2021 года предприниматель передал должностному лицу АО «Брянскавтодор» более 180 тысяч рублей за заключение договоров поставок.

Расследование по делу провел следственный комитет Брянской области. А дело на должностное лицо АО «Брянскавтодор» пока находится у следователей.