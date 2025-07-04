Председатель брянского сельхозкооператива получил условное наказание за гибель работника. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека. На скамье подсудимых оказался председатель сельскохозяйственного кооператива в посёлке Клетня.

Днём 18 февраля в сельскохозяйственном кооперативе в Клетнянском район работник занимался разгрузкой. В этот момент произошёл обрыв ограничительной цепи кузова прицепа. Эксплуатация его была запрещена в связи с ненадлежащим техническим состоянием. Кузов прицепа перевернулся и упал на сотрудника. Потерпевший от полученных травм погиб.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.