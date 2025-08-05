Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав брянских инвалидов

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия лекарственных препаратов и медицинских изделий для диабетиков в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В аккаунте приёмной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» в комментариях жители Брянской области разместили обращения о нарушении прав инвалидов на качественное медицинское обеспечение. По их информации, на протяжении нескольких месяцев взрослые и дети, страдающие сахарным диабетом, не получают необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия. При этом в регионе закупили дешёвые аналоги расходных материалов, которые могут негативно повлиять на здоровье инвалидов. Различные инстанции на жалобы жителей не отреагировали.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя брянского управления Сергею Старову возбудить уголовное дело, а также доложить о результатах расследования.