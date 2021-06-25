Представители власти в Брянской области оказались неподкупны

В Стародубе иностранец попытался дать взятку, но полицейский отказался.

Как сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета, иностранный гражданин попытался скрыть фиктивность регистрации. Он предложил деньги начальнику отделения по вопросам миграции.

Мигрант оценил решение этого вопроса в 15 тысяч рублей. Однако блюститель закона не согласился на это и сообщил о произошедшем сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, а также штраф, который в 30 раз больше суммы взятки, – 450 тысяч рублей.