При ночном пожаре в Советском районе Брянска пострадал человек

В 01:06 пожар был локализован, а в 01:13 ликвидирован. В результате пожара есть травмированный. Причину пожара устанавливают специалисты.

19-летнего смолянина обманул интернет-мошенник 19-летний смолянин оказался жертвой интернет-мошенника, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Молодой человек пояснил, что в вечернее время нашел на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже необходимого ему товара. Обсудив в чате с продавцом условия сделки, он перешел по присланной ему ссылке, чтобы поподробнее рассмотреть товар. Впоследствии с его банковской карты были похищены

Еще один житель смолянин стал жертвой коронавируса На территории Смоленской области коронавирус подтвердился еще у 154 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 10 января. За прошедшие 24 часа 39 человек полностью прошли лечение и выписались из больницы. За минувшие сутки от коронавирусных осложнений умер еще один человек. Так, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 18 628 жителей региона. 14275 человек прошли лечение

Двухкомнатная квартира загорелась в селе Вязьма-Брянская 9 января произошел пожар в селе Вязьма-Брянская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В десятом часу занимаясь своими насущными делами хозяин двухкомнатной квартиры на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома по улице Центральной почувствовал запах дыма, в поисках источника этого запаха хозяин, мужчина 1966 года рождения, зашел на кухню и увидел, что горит холодильник.

Смолян ожидает похолодание 10 января Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала смолянам, какая погода их ожидает 10 января. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью на большей части территории небольшой снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -8°C…-13°C, днем -6°C…-11°C. В Смоленске: ночью -10°C…-12°C, днем

Житель Велижского района подозревается в угоне легковушки У жителя Псковской области угнали легковушку «УАЗ» в Велижском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина приехал в гости к своим родственникам в деревню Велижского района. Легковушку он припарковал возле дома, но оно закрыто не было, ключи находились в замке зажигания. На следующее утро мужчина обнаружил пропажу своего автомобиля и обратился в полицию.