В Суражском районе 5 пожарных машин тушили возгорание постройки

10 января в 21:39 на улице Советская в населенном пункте Ляличи Суражского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали 5 пожарных машин. По всей площади горело нежилое строение.

В 22:37 пожар локализован, а в 23:00 ликвидирован. К счастью, в результате пожара травмированных нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в Жуковском районе спасатели помогли выбраться пострадавшему в ДТП из авто.