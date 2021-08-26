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При пожаре в Фокинском районе пострадал один человек

2021, 26 августа 09:17 Происшествия
При пожаре в Фокинском районе пострадал один человек
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Причина пожара устанавливается 

В 5:39 в дежурную часть МЧС Брянска сообщили о пожаре на Южной улице в Ходаринке Фокинского района. 

Вскоре к месту происшествия приехали пожарные с пятью автоцистернами.  

К тому времени огонь охватил 40 квадратных метров деревянного дома.  

В 6:23 пожар потушили. Пострадал один человек. 

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