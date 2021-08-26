При пожаре в Фокинском районе пострадал один человек

В 5:39 в дежурную часть МЧС Брянска сообщили о пожаре на Южной улице в Ходаринке Фокинского района.

На форму и тетради 15 июля по всей стране на основании Указа Президента Владимира Путина от родителей школьников начали принимать заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет. Таким образом, по инициативе главы государства российские семьи получают материальную поддержку, которую смогут направить на сборы детей в школу. Многие

Прилетит ли Феникс? Кинофестиваль актёров-режиссёров «Золотой Феникс», который по традиции проходит в сентябре в Смоленске, за годы своего существования стал одним из ярчайших событий культурной жизни региона. Фестиваль любим и ожидаем смолянами – доказательство тому – полные залы как при кинопоказах, так и во время творческих встреч со знаменитыми артистами. Из-за ограничений, которые продолжают действовать в нашем регионе

Судьба человека Губернатор помог пенсионерке после поста в соцсетях. Неизвестно, как сложилась бы судьба одинокой пожилой жительницы деревни Козловки Рославльского района, если бы не добрые люди, их неравнодушие и сострадание. Несколько дней назад на странице губернатора Алексея Островского в соцсети Вконтакте появилось сообщение от рославльчанки Лианы Парамоновой, которое она сама назвала криком о помощи. Женщина рассказала о

Чего хотят люди? Жители Краснинского района рассказали о своих проблемах. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов встретился с жителями в посёлке Красном. Вопросы, с которыми пришли люди, в основном касались проблем газо- и водоснабжения, ремонта дорог и уличного освещения. Дайте газу! Жительница деревни Двуполяны Ольга Васильевна рассказала, что три года назад в их населённый пункт начали проводить газ:

Переезд 290 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 27 августа на время ремонта 27 августа на 5 часов (с 11:00 до 16:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 290 км, расположенный в районе улицы Советской села Издешково Сафоновского района Смоленской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. Обращаем внимание, что ближайшие альтернативные маршруты для пересечения железной дороги находятся в 10