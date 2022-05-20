При ремонте крыши в Унече обрушился потолок в квартире

По счастливой случайности ребенок успел отскочить.

Прокуратура проводит проверку.

Жильцы квартиры в доме № 18 по Улице Первомайской в Унече сообщили о повреждении потолка при капитальном ремонте крыши.

«При выполнении работ по замене крыши рабочие халатно относились к своим обязанностям. Вследствие чего начали протекать и провисать потолки. Руководство компании игнорировало все многократные жалобы жильцов. Итогом их работы стал обвал потолка, и по счастливой случайности ребенок, находящийся в том месте, успел убежать. Тем самым была создана реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего ребенка. А также нанесен вред имуществу», – рассказали в соцсетях жильцы квартиры.

Жалобу заметили сотрудники прокуратуры Унечского района. В ведомстве сообщили о начале проверки, в результате которой «будет дана оценка действиям Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области».