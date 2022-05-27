Приезжую из Калуги подозревают в краже денег у 83-летней жительницы Клинцов

Хозяйка хранила ключ от дома под кастрюлей у входа.

В полицию Клинцов о краже сообщила 83-летняя женщина. Пенсионерка обнаружила пропажу 70 тысяч рублей. Деньги она хранила под скатертью на столе. Окна и двери в доме не были повреждены.

Полицейские установили, что к краже может быть причастна 43-летняя жительница Калужской области, которая гостила у знакомых в Клинцах. Подозреваемая рассказала, что воспользовалась ключом от дома, который хозяйка хранила под кастрюлей около входа. Деньги пенсионерке она вернула.

Уголовное дело направлено в суд.