Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве 9 мая

Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении двух 32-летних мужчин по делу об убийстве 9 мая. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Советском районном суде Брянска коллегия присяжных заседателей рассмотрели уголовное дело о причинении смертельных травм. Вердикт выслушали двое 32-летних мужчин.

По версии правоохранителей, 9 мая 2021 года на съемной квартире фигуранты пили вместе с 41-летним знакомым. Между ними возник конфликт и гость порезал лицо одному из квартиросъёмщиком. После этого обвиняемые забили приятеля до смерти. Также один из фигурантов забрал деньги 37-летнего брата погибшего.

Присяжные заседатели признали мужчин виновными и заслуживающими снисхождения. Суд над ними состоится 15 декабря.