Прокуратура напомнила брянцам об ответственности за пьяную езду

В канун новогодних праздников мэрия Брянска опубликовала на своем сайте предупреждение городской прокуратуры, которое касается любителей пьяной езды.

Надзорное ведомство напоминает, что нахождение за рулем в состоянии опьянения чревато минимум административной ответственностью.

Если же водитель попадается нетрезвым за рулем повторно, ему грозит уже уголовное ответственность.

Штраф за пьяную езду для попавшихся за этим впервые составляет 30 тыс. рублей и сопряжен с лишением прав на срок от полутора до двух лет или арестом от 10 до 15 суток, если водительских прав нет или водитель уже их лишен.

За пьяную езду повторно грозит уже штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ или до двух лет лишения свободы. Дополнительно обязательно лишение занимать определенные должности и вести определенную деятельность на срок до трех лет.