Прокуратура признала опасной АЗС в Малом Полпино

Возбуждены административные дела.

Прокуратура Брянского района выявила нарушения при эксплуатации автозаправочного комплекса в селе Малое Полпино.

Как сообщает ведомство, объект используется без соответствующей лицензии. На заправке не соблюдаются правила пожарной безопасности. Индивидуальный предприниматель, владелец АЗС, не следит за чистотой территории и не вывозит отходы вовремя. Работники автозаправочного комплекса несвоевременно получают зарплату.

В отношении предпринимателя прокуратура возбудила четыре административных дела: об отсутствии лицензии, нарушении пожарной безопасности, несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований и нарушение трудового законодательства.

В прокуратуре намерены проконтролировать устранение нарушений.