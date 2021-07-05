Прокуратура проконтролирует расследование дела о смертельном ДТП под Клетней

Больше половины железнодорожников МЖД прошли вакцинацию против Covid-19 На Московской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день первым компонентом отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V» привиты 45436 работника столичной магистрали, что составляет 60,5% от общего числа сотрудников МЖД. Вторым компонентом вакцинированы 40834 человека. В первую очередь прививку делают сотрудники, обеспечивающие безопасность движения поездов – проводники пассажирских вагонов, диспетчеры,

Наша Хатынь 22 июня в Вяземском районе открыли обновлённое памятное место, связанное с трагическим событием времен Великой Отечественной войны. Обгоревший оконный проём, кирпичная труба, памятный камень, таблички, скамейка и декоративная площадка из бордюрного камня, брусчатки и гравия – так теперь выглядит мемориальный комплекс в районе урочища Пастиха. В феврале 1942 года оккупанты уничтожили все дома в деревне

Незабытый герой. В областном центре открыли первый в России памятник генералу Лукину Памятник генерал-лейтенанту появился на пересечении улиц Кутузова и Лукина, где почти 80 лет назад шли кровопролитные бои за Смоленск. Его установили в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…». Путь военачальника Михаил Фёдорович Лукин – военачальник, за спиной которого три войны – Первая мировая, гражданская и Великая Отечественная. В памяти смолян он навсегда останется командующим

В пешей доступности В Смоленске появится ещё одна поликлиника. Её построят в одном из густонаселённых и быстрорастущих микрорайонов Смоленска – Королёвке. В этом учреждении здравоохранения смогут получать медицинскую помощь и взрослые, и дети. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Исходя из того, что Королёвка в последние годы активно застраивается, на повестке

Добрая сила «Красной гвоздики» В канун Дня памяти и скорби губернатор Алексей Островский присоединился ко Всероссийской акции «Красная гвоздика», участие в которой он принимает в течение последних нескольких лет. Организатором проекта выступает благотворительный фонд «Память поколений» в сотрудничестве с «Волонтёрами Победы». Эмблемой акции выбрана красная гвоздика – цветок стал символом реальной помощи ветеранам боевых действий. Все желающие могут сделать