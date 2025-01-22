Прокуратура требует снести аварийный дом в Брянске

Прокуратура требует снести многоквартирный аварийный дом в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Региональная прокуратура отреагировала на публикации в СМИ и социальных сетях об аварийном доме на улице 3 Июля в Брянске. Многоэтажку давно расселили и включили в список очередности сноса и непригодного жилищного фонда.

Доступ в здание не ограничен. При этом его фасад и кровля разрушаются, на стенах образовались трещины, а конструкция накренились в сторону пешеходной зоны.

Прокурор Советского района внес представление о сносе дома руководителю Комитета жилищно-коммунального хозяйства Брянской городской администрации и инициировал привлечение к административной ответственности чиновников.