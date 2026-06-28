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ДТП

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Брянском районе накануне

2026, 28 июня 20:23
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Брянском районе накануне
Источник фото

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Накануне днём на 130-м км федеральной автомобильной дороги Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария.

30-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan врезалась в стоящий впереди Hyundai. Вторая иномарка столкнулась с Mitsubishi, а та — с ещё одним Nissan. Травмы получила водитель Hyundai. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители возбудили административное расследование.

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