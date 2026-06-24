Первую «умную» спортплощадку строят в Брянске

2026, 24 июня 14:40

Первую «умную» спортплощадку строят в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске появится первая «умная» спортивная площадка. Её строят на территории спортшколы «Торпедо».

Подрядчик уже выровнял основание, уложил текстиль, отсыпал щебёнку и установил столбы. В ближайшее время рабочие установят светильник и заасфальтируют основание.

Умная площадка будет оснащённа современным спортивным оборудованием с QR-кодами и доступом к интернету. Жители смогут заранее узнать о загруженности площадки и выбрать время для занятий, а также подобрать индивидуальную программу для тренировки.

На площадке в Брянске можно будет заниматься футболом, баскетболом, волейболом и воркаутом. Для силовых тренировок установят тренажёры. Заверить работы должны в августе.

Спортплощадку возводят по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».