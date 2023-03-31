Пропавший подросток из Любохны погиб

Напомним, подросток пропал по дороге домой от знакомых из деревни Березино. Он шёл по затопленным участкам местности при разливе реки Болва.

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Зарифмованный город Вышел первый антологический сборник стихов о Смоленске. В областном центре презентовали книгу «Стихи о Смоленске». Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о нашем городе. Такого ещё не было Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со

Вышли в свет «Стихи о Смоленске» В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась презентация первой в России антологии стихов о Смоленске. Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. С идеей выпустить тираж книги смоленские писатели и поэты обратились в прошлом