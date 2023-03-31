Пропавший подросток из Любохны погиб
14-летнего жителя посёлка Любохна Олега Захарова нашли погибшим. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В Дятьковском районе завершились поиски 14-летнего мальчика. Олег Захаров из поселка Любохна погиб.
Напомним, подросток пропал по дороге домой от знакомых из деревни Березино. Он шёл по затопленным участкам местности при разливе реки Болва.
Региональный следственный комитет по данному факту проводит процессуальную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и опрашивают свидетелей.
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