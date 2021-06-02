Пьяная автомобилистка едва не задавила ребенка на Московском проспекте Брянска

Неуправляемую машину остановил пандус у «Сбербанка».

1 июня девушка на красном «Пежо» устроила ДТП на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.

«Пьяная тварь чуть не сбила людей, ребенок чудом остался жив!» – возмущается в соцсетях один из очевидцев происшествия.

По их словам, автомобилистка «аварийно выехала на перекресток, через газон заехала на дублер Московского проспекта».

«Летела она в прямом смысле. Чуть в «Сбер» не спилотировала, а потом уже к людям. Бедные люди! Как она их не подавила?», «Она пьяная была! Таким надо ходить пешком или на общественном транспорте. Там шла моя крестница с бабушкой, хорошо, что бабушка успела отдернуть ребенка, хорошая реакция!.. У ребёнка, четыре годика, шок, у бабушки разорван палец, а у мамы стрессовое состояние… А эта тварь еще сидела улыбалась и говорила: «Скажите спасибо, что вообще не задавила»! Что с такими делать?.. Это ужасно!» – также сообщили очевидцы.

Информации от ГИБДД пока не поступало.