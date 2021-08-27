Пьяного мужчину извлекли из-под автобуса после ДТП в Брянске (ВИДЕО)

Пешеход не удержал равновесие и угодил под автобус.

ДТП с участием нетрезвого пешехода произошла днем 27 августа на мясокомбинате в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в областной ГИБДД, около 14.30 43-летний мужчина вышел на конечной остановке из троллейбуса, оступился на тротуаре, потерял равновесие и упал на дорогу, где его сбил водитель автобуса № 172.

Водителю и прибывшим на место сотрудникам ДПС пришлось извлекать его из-под автобуса. Операция по вызволению пешехода завершилась успешно. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

У пешехода обнаружили признаки опьянения. Водитель автобуса, по данным ГИБДД, был трезв.