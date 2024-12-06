Пьяного водителя брянский суд отправил в колонию на семь лет

Пьяного водителя, по вине которого погиб мужчина, брянский суд отправил в колонию на семь лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Унечского района вынес приговор по уголовному делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, повлёкшем смерть человека. На скамье подсудимых оказался 26-летний житель Погарского района.

15 июля пьяный мужчина сел за руль автомобиля «ВАЗ 2113». Он вез троих пассажиров. На трассе в Унечском районе водитель не справился с управлением машины. Легковушка съехала в кювет , перевернулась и врезалась в дерево. 25-летний пассажир скончался на месте.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав.

Суд приговорил виновного к семи годам в колонии общего режима. Автомобиль конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.