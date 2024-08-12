Пьяного водителя из Жуковского района ждёт суд за гибель женщины и пострадавшую девочку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Жуковским районным суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушает 30-летний житель района.

По версии следствия, 23 мая 2024 года пьяный фигурант без прав за рулём «ВАЗ 21104» на автодороге Жуковка — Ржаница врезался в велосипедистку, которая везла маленькую дочь. 38-летняя женщина от полученных травм умерла, а ребёнок получил вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемому грозит до 12 лет колонии.