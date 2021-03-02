Пьяный брянец без прав разбил угнанный Vortex, убегая от ДПС

Стали известны подробности ночной полицейской погони за нарушителем.

В ГИБДД Брянска рассказали о задержании водителя-нарушителя. Напомним, инцидент произошел 27 февраля.

Около 1.30 наряд ДПС заметил у дома № 27 по улице Дуки в Советском районе автомобиль Vortex, водитель которого, вероятно, был пьян.

Требованиям об остановке водитель не подчинился и попытался скрыться. У дома № 8 по улице Димитрова он не справился с управлением и вылетел на обочину – в результате машина перевернулась.

За рулем находился 18-летний житель Выгоничского района. Водительского удостоверения у него не было, а машину он угнал с автостоянки в Брянске.

Во время задержания брянец вел себя агрессивно. Он пытался скрыться с места ДТП и оказывал неповиновение полицейским. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

На него составили 11 протоколов, в том числе три – за проезд на красный, два – за непредоставление преимущества пешеходам.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и владельца Vortex.

Возбуждено уголовное дело об угоне.