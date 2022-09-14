Пьяный брянец угнал машину у бригадира и уснул за рулём

23-летнего жителя Навлинского района подозревают в угоне машины у бригадира.

Инцидент произошел в Рогнединском районе. Полицейские обнаружили в лесу около деревни Марьевка разбитый автомобиль «ВАЗ-221». В салоне спал молодой человек. Документов на машину и водительских прав у него не было.

Стражи полицейские выяснили, что 23-летний житель Навлинского района работает в бригаде по заготовке леса. Пьяным он решил прокатиться на автомобиле бригадира. Тот часто оставлял машину незапертой. Подозреваемый проехал несколько километров, врезался в бетонную плиту и уснул.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.