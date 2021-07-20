Пьяный брянец за рулем машины матери снес столб в Бежичах при погоне ДПС

Автомобилист увеличивал скорость, пока не попал в ДТП.

В ГИБДД Брянска рассказали о погоне за 19-летним водителем Hyundai Elantra, обесточившим микрорайон Бежичи.

17 июля около 23.00 наряд ДПС заметил в Бежичах Hyundai Elantra и усомнились в трезвости водителя. Машина виляла по проезжей части из стороны в сторону.

Требования об остановке водитель проигнорировал и начал увеличивать скорость движения. У дома № 24 по улице Островского он не справился с управлением и врезался в электроопору.

Во время разбирательства выяснилось, что у 19-летнего водителя нет прав, а машину он взял у матери без ее разрешения.

На него составили шесть административных материалов.