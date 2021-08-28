Пьяный мужчина, попавший под автобус в Брянске, умер в больнице (ВИДЕО)

Пешеход не удержался на ногах и упал на проезжую часть.

43-летний мужчина, попавший под автобус в Фокинском районе Брянска, скончался от полученных травм.

Напомним, ДТП произошло 27 августа около 14.30 на конечной остановке по проспекту Московскому. Пьяный мужчина вышел из троллейбуса, оступился на тротуаре и упал на проезжую часть. В этот момент 52-летнйи водитель автобуса № 172 начал движение и наехал на пешехода. Его пришлось извлекать из-по автобуса.

Скорая доставила пострадавшего в больницу, где он скончался. По факту ДТП полицейские проводят проверку.