Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Брянске
58-летний пешеход погиб под колесами легковушки с пьяным водителем в Брянске. О происшествии рассказали в городском ГИБДД.
Авария произошла на улице Литейной в областном центре. 33-летний водитель сбил 58-летнего пешехода, который шёл по краю дороги. Мужчина умер на месте до приезда медиков. А водитель скрылся с места аварии. Позже его задержали правоохранители.
Автомобилист оказался пьян. Это подтвердило освидетельствование. В отношении него составили больше 10 административных протоколов и возбудили уголовное дело. Больше 10 лет назад он уже привлекался за пьяное вождение без прав.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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