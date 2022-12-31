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Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Брянске

2022, 31 декабря 12:43 Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Брянске
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58-летний пешеход погиб под колесами легковушки с пьяным водителем в Брянске. О происшествии рассказали в городском ГИБДД.

Авария произошла на улице Литейной в областном центре. 33-летний водитель сбил 58-летнего пешехода, который шёл по краю дороги. Мужчина умер на месте до приезда медиков. А водитель скрылся с места аварии. Позже его задержали правоохранители.

Автомобилист оказался пьян. Это подтвердило освидетельствование. В отношении него составили больше 10 административных протоколов и возбудили уголовное дело. Больше 10 лет назад он уже привлекался за пьяное вождение без прав.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

 

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