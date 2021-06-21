Пьяный водитель Nissan X-Trail устроил аварию на Ново-Советской в Брянске

Пострадал один человек.

Один человек пострадал в результате «пьяной» аварии в Бежицком районе Брянска. ДТП произошло 20 июня около 15.30 у дома № 87/19 по улице ново-Советской, сообщает городской ОГИБДД.

37-летний водитель Nissan X-Trail при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Hyundai Solaris, 37-летний водитель которого ехал прямо.

Водитель Hyundai Solaris получил ушибленную рану затылочной области справа, ушиб и ссадины левого коленного сустава.

По результатам медосвидетельствования, водитель Nissan X-Trail был пьян. По факту ДТП полицейские проводят проверку.