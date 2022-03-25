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Пьяный водитель пытался скрыться от брянских полицейских

2022, 25 марта 15:09 Происшествия
Пьяный водитель пытался скрыться от брянских полицейских
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Он оказал сопротивление стражам порядка при задержании.

Сотрудники Госавтоинспекции на трассе «Брянск – Дятьково – граница с Калужской областью» заметили автомобиль, который в нарушение правил выехал на встречку.

Полицейские потребовали водителя Ford Mondeo остановиться, но тот прибавил скорости. Машину остановили на улице Брянской в посёлке Любохна. 26-летний водитель в момент задержания оказал сопротивление стражам порядка.

Оказалось, что автомобилист пьян. Это подтвердило освидетельствование.

На мужчину составили сразу четыре административных протокола. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

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