Пьяный водитель пытался скрыться от брянских полицейских
Он оказал сопротивление стражам порядка при задержании.
Сотрудники Госавтоинспекции на трассе «Брянск – Дятьково – граница с Калужской областью» заметили автомобиль, который в нарушение правил выехал на встречку.
Полицейские потребовали водителя Ford Mondeo остановиться, но тот прибавил скорости. Машину остановили на улице Брянской в посёлке Любохна. 26-летний водитель в момент задержания оказал сопротивление стражам порядка.
Оказалось, что автомобилист пьян. Это подтвердило освидетельствование.
На мужчину составили сразу четыре административных протокола. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.