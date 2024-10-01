Пять брянцев попались на обман с инвестициями и лишились более четырёх миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Он пообщался якобы с ним экспертом по инвестициям и решил быстро заработать. 1 659 000 рублей мужчина перевёл на указанные незнакомцем счета. После получения денег лжеэксперт пропал.

На минувшей неделе в аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей Брянской области. Они лишились 2 715 000 рублей.