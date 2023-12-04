Пять протоколов составили брянские инспекторы после видео с опасной поездкой на тюбинге

Пять протоколов составили инспекторы на троих брянцев после видео с поездкой на тюбинге привязанной к автомобилю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители провели проверку по публикации в соцсетях. Они установили, что 27 ноября в районе дома № 65 по улице Дуки 21-летний водитель на BMW вез за собой на тросе тюбинг. В «ватрушке» сидел 20-летний парень. На камеру это снимал 20-летний пассажир, находясь вне кабины автомобиля.

Молодых людей привлекли к административной ответственности. На водителя инспекторы составили три протокола: за проезд на красный свет, перевозку пассажира вне кабины и непристегнутый ремень безопасности. На пассажиров машины и тюбинга также полицейские составили протоколы за нарушение ПДД.