Пятеро брянцев «подарили» мошенникам около 300 тысяч рублей за сутки

В Брянской области 27 января 2020 года очередной всплеск дистанционных мошенничеств произошел, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Три случая произошли при попытке заказать жителями области товар на популярных сайтах. Это были косметические средства, одежда и аккаунт одной из сетевых игр. В результате чего – злоумышленники завладели суммой в 14 тысяч рублей.

Гражданка, поддавшаяся на предложение незнакомца трудоустроить ее на удаленную выгодную работу, лишилась 260 тысяч рублей.

Еще одна женщина, решившая приобрести с помощью телефонного «менеджера квантовой системы» криптовалюту, перевела мошенникам 15 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские уточняют обстоятельства происшествий, решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Ранее 9 брянцев перевели почти 2 миллиона рублей телефонным мошенникам за сутки.