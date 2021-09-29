Работавший на БМЗ в Брянске сварщик умер по пути в больницу

Прислушайтесь к сердцу! Накануне Всемирного дня сердца врачи напоминают о необходимости беречь свое здоровье. Сегодня, когда все мировое сообщество главным образом говорит об опасности COVID-19, есть прекрасная возможность вспомнить о нашем сердце. Оказывается, даже есть Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября. И как раз отнюдь не коронавирус и его последствия, а именно сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами

Добрые мудрости Необычный социальный проект реализуется в Смоленской области в преддверии Международного дня пожилого человека, который, напомним, отмечается 1 октября. Проект называется «Добрые мудрости», и его главными героями стали представители «серебряного возраста», проживающие в домах-интернатах и находящиеся на надомном социальном обслуживании. Пенсионерам предложили поделиться накопленным жизненным опытом и мудростью с молодёжью. Более подробно о проекте рассказал губернатор

Дорога к дому Как в регионе создают комфортную среду и ремонтируют дороги? Год неумолимо близится к завершению, а это значит, что в финальную стадию выходит ремонт общественных территорий, дворов и дорог, который проводится в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Большая часть работ на объектах уже завершена. Местные жители и гости Смоленщины

Переезд 17 км в Дорогобужском районе Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 октября на время ремонтных работ 5 октября с 9:00 до 18:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 17 км, расположенный вблизи деревни Шаломино Дорогобужского района Смоленской области. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Азотная, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд

В Демидове загорелась частная баня Около восьми часов утра 27 сентября на улице Мариевская в Демидове произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие огнеборца установили, что горит частная баня. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.