Работницу почты в Почепском районе обвиняют в хищении около 200 тысяч рублей

Работницу почты в Почепском районе ждёт суд по обвинению в хищении около 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате. В преступлении обвиняют начальницу почтового отделения в селе Первомайское Почепского района.

По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года женщина присвоила товарно-материальные ценности, принадлежащие «Почта России» на сумму более 57 тысяч рублей, а также более 130 тысяч рублей, полученные от жителей для оплаты коммунальных услуг и более 7,5 тысяч от оплаты посылок с наложенным платежом. Ущерб причинён более 50 жителям села.