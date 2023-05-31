Работницу почты в Почепском районе обвиняют в хищении около 200 тысяч рублей
Работницу почты в Почепском районе ждёт суд по обвинению в хищении около 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате. В преступлении обвиняют начальницу почтового отделения в селе Первомайское Почепского района.
По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года женщина присвоила товарно-материальные ценности, принадлежащие «Почта России» на сумму более 57 тысяч рублей, а также более 130 тысяч рублей, полученные от жителей для оплаты коммунальных услуг и более 7,5 тысяч от оплаты посылок с наложенным платежом. Ущерб причинён более 50 жителям села.
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