Работник администрации Навлинского района получил условный срок из-за халатности

Работник администрации Навлинского района получил условный срок из-за погибшей в водопроводном колодце женщине. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о халатности. В преступлении обвинили бывшего начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района Брянской области.

В 2019-2022 годах руководитель вовремя не включил в муниципальную собственность водопровод в посёлке Большой Пьявицкий. Соответственно не было и обслуживающей систему организации, которая бы позаботилась о наличии крышки на смотровом колодце. В открытое техническое отверстие очень 2022 года упала 55-летняя жительница поселка. Женщина захлебнулась и погибла.

Суд назначил виновному два года лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.