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Работник птицефабрики погиб в Выгоничском районе

2023, 03 апреля 09:50 Происшествия
Работник птицефабрики погиб в Выгоничском районе
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На пожаре на птицеводческой фермы в Выгоничском районе погиб сотрудник. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Пожар произошёл в селе Уручье Выгоничского района. Там загорелось строение на территории птицеводческого комплекса по выращиванию бройлеров «БЦ-3». Пять часов с огнём боролись восемь пожарных расчётов. 

На пожаре погиб работник фермы. Причины возгорания выяснят специалисты. 

В пресс-центре агрохолдинга «Мираторг», которому принадлежит ферма, отметили, что производственная площадка будет работать в обычном режиме.

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