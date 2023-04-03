Работник птицефабрики погиб в Выгоничском районе

На пожаре на птицеводческой фермы в Выгоничском районе погиб сотрудник. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошёл в селе Уручье Выгоничского района. Там загорелось строение на территории птицеводческого комплекса по выращиванию бройлеров «БЦ-3». Пять часов с огнём боролись восемь пожарных расчётов.

На пожаре погиб работник фермы. Причины возгорания выяснят специалисты.

В пресс-центре агрохолдинга «Мираторг», которому принадлежит ферма, отметили, что производственная площадка будет работать в обычном режиме.