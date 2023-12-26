Город32

Работника брянского магазина обвиняют в краже четырёх телефонов

2023, 26 декабря 08:31 Происшествия
Работника брянского магазина обвиняют в краже четырёх телефонов
Источник фото

Брянские полицейские задержали работника магазина, подозреваемого в краже четырёх телефонов со склада. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился представитель компании с заявлением о краже со склада на проспекте Московском четырёх мобильных телефонов. Пропажу обнаружили во время ревизии. Ущерб составил около 250 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска установили причастность к краже 26-летнего работника склада. Он рассказал, что в течение месяца выносил по одному телефону и сдавал в ломбард. Деньги парень тратил на собственные нужды.

Фигуранту предъявили обвинение. Ему грозит до шести лет колонии.

Читайте также
Брянские спортсмены стали вторыми на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике
26 декабря 09:04
Брянские спортсмены стали вторыми на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике
Брянские самбисты завоевали 10 наград на Межрегиональном турнире
25 декабря 14:26
Брянские самбисты завоевали 10 наград на Межрегиональном турнире
Легковушка врезалась в грузовик в Брянске
25 декабря 13:48
Легковушка врезалась в грузовик в Брянске
Брянские акробатки стали призёрами Всероссийских соревнований
25 декабря 13:12
Брянские акробатки стали призёрами Всероссийских соревнований

Новости регионов

21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
20.12.2023 11:33
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-­ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-­инвалидов и их родителей «Дети-­Ангелы-­Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,
19.12.2023 16:55
Дед Мороз напомнил водителям о правилах дорожного движения на железнодорожном переезде в городе Сафоново Смоленской области
В преддверии Нового года на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция в городе Сафоново Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели профилактическое мероприятие. В рейде безопасности, организованном в рамках месячника «Внимание, переезд!«, который проходит на столичной магистрали с 20 ноября по 20 декабря, принял участие Дед Мороз. В ходе акции главный зимний волшебник поздравил

Актуальные темы

Общество
Шесть новых дорожных машин прибыли в Брянск
Лента новостей
Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле
Общество
Семитысячная брянская пара молодожёнов сыграет свадьбу в Москве
Экономика
Агрохолдинг открыл ремонтно-техническую базу в Брянской области
Лента новостей
Ещё два беспилотника уничтожили в Брянском районе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В России заработала горячая линия Деда Мороза
В России заработала горячая линия Деда Мороза

«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29 декабря 2023 года. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Дополнительные поезда свяжут Брянскую область с Москвой в период новогодних и рождественских праздников
Дополнительные поезда свяжут Брянскую область с Москвой в период новогодних и рождественских праздников

В период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Брянском, Новозыбковом и Москвой.

В Москве состоялась итоговая пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского
В Москве состоялась итоговая пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского

Генеральный директор  «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности Обществ за 2023 год и планам на предстоящий период. Мероприятие состоялось в Москве при поддержке Информационного агентства ТАСС. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.