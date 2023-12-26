Работника брянского магазина обвиняют в краже четырёх телефонов

Брянские полицейские задержали работника магазина, подозреваемого в краже четырёх телефонов со склада. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился представитель компании с заявлением о краже со склада на проспекте Московском четырёх мобильных телефонов. Пропажу обнаружили во время ревизии. Ущерб составил около 250 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к краже 26-летнего работника склада. Он рассказал, что в течение месяца выносил по одному телефону и сдавал в ломбард. Деньги парень тратил на собственные нужды.

Фигуранту предъявили обвинение. Ему грозит до шести лет колонии.