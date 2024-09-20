Работника брянского предприятия обвиняют в хищении горюче-смазочных материалов

Работника предприятия в Мглинском районе обвиняют в хищении горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился руководитель сельскохозяйственного предприятия в Мглинском районе. Он обнаружил хищение технических жидкостей и смазочных материалов на несколько тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 55-летний работник. Он решил подзаработать и через размещенные в интернете объявления продавал вверенное ему имущество. Ранее мужчина проблем с законом не имел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».