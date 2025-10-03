Рецидивист из Комаричского района отправился в колонию за нападение на знакомых с ножом и топором. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжёлых травм и незаконное проникновение в жилище. На скамье подсудимых оказался 38-летний рецидивист из Комаричского района.

Вечером 24 мая во дворе дома № 27 по улице Кирова в посёлке Лопандино между пьяным фигурантом и его знакомыми произошёл конфликт. Угрожая убийством, мужчина замахнулся в сторону приятеля ножом. Женщину он ударил кулаком в грудь, а затем стал преследовать, угрожая топором.

В этот же вечер злоумышленник забрался в жилище другого знакомого. Спавшего на диване хозяина квартиры он ударил ножом в грудь. Потерпевший чудом остался жив благодаря своевременной помощи медиков.

Суд приговорил виновного к пяти годам и семи месяцам в колонии особого режима.В законную силу решение не вступило.